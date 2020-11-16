大陸女星楊冪靠戲劇起家，以精湛演技、高顏值和前凸後翹的好身材，穩坐人氣女神寶座，但也因為人紅是非多，楊冪總是甩不開整形傳聞，而微博今（16日）則流出一張楊冪2008年的舊照，她絕美五官和青澀模樣超吸睛，而合照還驚見《如懿傳》的最美妃子李沁。

楊冪舊照和現在看起來根本沒差別。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博）

微博今流出一張楊冪和李沁、張檬、蔣夢婕在2008年的同框舊照，4女星親貼臉相依偎，她們青澀、清純的模樣引發網熱議，尤其是12年前的楊冪皮膚白皙、五官精緻，她一雙水汪汪大眼睛更是電力十足，楊冪顏值和現在零差別，也讓網瘋傳她整形的謠言不攻自破。

李沁超氣質，絕美模樣沒輸18歲的自己。（圖／取材自李沁工作室微博）

不只楊冪，李沁也成為討論話題，當年才18歲的她，臉上滿滿膠原蛋白，李沁頂著一頭黑長髮、氣質滿分，李沁身為天生的美人胚子，顏值美到極致，而照片曝光引發網一片熱議，截至發稿前，微博還以「李沁張檬楊冪蔣夢婕同框舊照」登上熱搜榜冠軍。

4美女同框照曝光後也勾起網回憶，原來她們在2010年的《紅樓夢》中曾合作，楊冪飾演晴雯、李沁飾演少年薛寶釵、張檬詮釋小香菱、蔣夢婕則飾演林黛玉，也讓外界驚呼根本是仙女陣容。

(中時新聞網)