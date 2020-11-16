大成(1210)、卜蜂(1215)挾著第3季財報出色，加上年底即將進入餐飲旺季，肉品市場需求加溫，今日聯袂揚升，成功匯聚食品族群多頭人氣。

目前雞價雖然有所下滑，但市場豬價表現相對持穩，氣溫漸冷加上年底聚餐需求，第4季大成、卜蜂營運將邁入旺季，業績將開始加溫，明年首季適逢農曆過年，各種尾牙及聚餐將推升肉品市場需求增加，對兩家公司營運將會有正面的助益，再加上後疫情時代來臨，「宅經濟」推升加工食品需求，也都有利於兩家公司的業績表現。

大成第3季稅後盈餘9.98億元、年增31.96%，單季EPS 1.28元，優於去年同期的0.97元，創同期新高，前3季獲利已超越去年全年。而卜蜂第三季歸屬於母公司稅後盈餘5.4億元，年增75.41%，單季EPS為2.02元，單季首度每股賺逾2元，前三季歸屬於母公司稅後盈餘12.4億元、年增31.9%，EPS為4.63元。

(時報資訊)