創意(3443)第四季營收持續回溫，挑戰雙位數成長，就長線來看，5G、AI、CoWoS等科技趨勢將扮演創意2021年重要成長動能，創意今股價帶量開高走高，盤中漲幅一度逾8%，已經連續兩個交易日拉出長紅K棒，站穩所有均線。

創意第三季營收35.29億元，季增加20.6%、年增加45.5%，營收動能來自於NRE(委託設計)的大量入帳，而毛利率24.8%、下滑1.6 個百分點，毛利率表現低於市場原先預期的復甦，主要是因為受到兩個7奈米專案認列光罩成本的影響，單季淨利1.06億元，季增加20.6%、年增加4.6%，單季每股獲利0.79元。

展望第四季，創意營運將強勁復甦，營收成長上看雙位數，預估NRE入帳仍是主要動能，包括SSD、5G、AI、數位相機、Networking等專案，而ASIC量產將個位數下滑，毛利率在擺脫光罩認列成本的影響下將強勁復甦。

就長線來說，5G、AI、CoWoS等科技趨勢將扮演創意2021年重要成長動能，在5G域上，創意主要跟設備服務商合作，包括歐系、韓系，提供其5G基站所需的相關ASIC，且開案量持續上升，至於AI，創意在設計ASIC多年，2020年兩個專案進入小量生產階段，預期2021年貢獻將持續放大；除此之外，創意在今年跨入CoWoS相關封測工程服務領域，未來隨著台積電將擴充CoWoS產能，也將挹注創意營運與成長動能。

(時報資訊)