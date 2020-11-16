隨著入冬氣候轉冷，美國的第三波新冠肺炎疫情正急速升高，美國總統當選人拜登的最高顧問團呼籲立即採取緊急行動。

稍早前最新統計數顯示，美國的確診人數已在周日突破1100萬大關，距離之前突破1000萬大關只不過8天時間。

周日稍早前，拜登最高顧問團呼籲應採取緊急行動解決疫情問題，並警告共和黨總統川普拒絕展開政權移交，恐將進一步危害這場對抗疫情肆虐的戰役。拜登顧問團並表示，川普之舉將阻礙疫苗配發計畫，且在拜登於明年1月上任之前，可能不利於聯邦政府推出新一輪財政援助方案。

拜登新冠疫情顧問委員會成員、明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任Michael Osterholm博士接受NBC新聞訪問時表示，我們處於非常危險的時期，除非現在就採取行動，否則我們將看到這些數字大幅增加，「我們的未來正掌握在我們手中」。

拜登欽點的白宮幕僚長科蘭（Ron Klain）周日則促請美國國會立即通過新一輪新冠紓困法案，因為新的防疫限制措施一定會造成衝擊。

美國前衛生局局長、拜登新冠防疫小組領導人穆西（Vivek Murthy）接受福斯新聞訪問時表示，新冠肺炎確診激增「非常令人憂慮」，但儘管全美確診數迭創新高，但全國封鎖是「最後手段」，他並表示，現階段任何封鎖措施都會與今年春季各州為了抑制疫情擴散而實施的全面關閉不同，「因為我們現在對這場疫病已經有了更多的了解」。

美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）則表示必須實施全國性措施，如強制全民佩戴口罩，否則到2021年3月31日，美國染疫死亡人數將突破43.9萬人。

(時報資訊)