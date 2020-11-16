在明年三月減稅期間屆滿之際，賣家尋求脫手，讓英國11月的房屋出價下跌，據周一Rightmove網站的一份地產調查指出。

11月房價較10月跌0.5%，10月的房價漲幅為近四年之冠。

Rightmove的房地產資料主管Bannister表示，由於小型的榮景，這個月房價可能還會再漲一點。但是目前是稍下跌，一些新賣家的訂價稍微實際一點，以便有更好的機會同意銷售，以及從印花稅節省中獲益。

英國財政部長桑納克(Sunak)在七月對50萬英鎊以下的房屋停止徵收房屋購置稅，至明年三月截止，桑納克試圖減緩新冠疫情衝擊。貸款銀行Halifax表示，十月的房價較去年同期大增7.5%。

儘管新的社交管制，英國房屋市場維持開放。

房屋市場在近幾個月顯示交易活動熱絡，特別是在歷經封鎖以及減稅因素之下，民眾想找更大的房子。分析師指出，房市可能在2021年放緩，因為屆時的失業率影響將加大。

(時報資訊)