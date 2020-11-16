大陸湖南汨羅一對夫妻吳女今年51歲，翁姓丈夫52歲，2人1991年結婚，同年生下1女後，一直想生第2胎，好不容易取得准生證後開始瘋狂做人，但23年來卻始終無法懷孕，還四處求醫散盡家財，最後只好忍痛放棄，吳女後來到婦科篩檢時，才知避孕器還留在體內，當場崩潰不孕的原因竟是「被絕後」。

據CTWANT引述《華夏早報》報導，吳女生完第1胎沒多久就再度懷孕「但在那個年代計劃生育抓得嚴，不允許生，我們也服從了鄉政府的安排，被帶去墮胎，並被要求裝上避孕環」。

由於當時政策規定，農村戶口的第1胎若是女兒，必須滿6年才允許生第2胎，夫妻倆等到1997年，終於取得生第2胎的「准生證」，之後2人開始瘋狂做人，但不論倆人如何努力，四處求醫，吳女的肚子始終沒動靜。

人妻瘋狂做人23年才發現避孕環仍留在體內。（圖／翻攝自華夏早報）

2人20多年來花費數10萬元（人民幣，以下亦同）到多家醫院檢查與治療仍不孕，後來隨著年紀漸長決定放棄，結果吳女今年6月接受政府的癌症篩檢時，赫然發現當年的避孕環仍留在體內，根本沒被取出。

夫妻得知不孕真相氣得大罵「這是人為疏失絕了我們的後啊！」。負責計畫生育工作的副鎮長周海林表示，願意解決夫妻倆的後顧之憂，畢竟「不可能賠她一個小孩吧！」。

(中時新聞網)