受到新冠肺炎影響、邊境管制持續實施，讓不少人無法出國，特休假可說是無處可用，時序來到年底，不少企業都開始結算特休假未休工資，勞動部日前公布最新函釋，結算特休假未休工資時，必須要以「沒有實施無薪假」的月份來計算，也就是要以「正常工時」當月的薪資為準，而這項規定即日起生效。

勞動部官員表示，依規定，特休假結清的工資計算，是依勞工最近1個月正常工作時間所得工資除以30，得到一日工資，再去算上剩餘的未休假天數按日發給勞工。但由於今年受到疫情影響，部分企業都有實施無薪假，少則1個月，多則6個月以上，因此計算特休未休工資就必須要排除無薪假情況。

舉例來說，在實施無薪假前，勞工月薪為4萬5千元，但公司在7月至12月實施無薪假，這段期間變更約定每月發給3萬元，如果到12月底、結算特休未休工資時，必須要以實施無薪假前的4萬5千元來計算，並非7月至12月的3萬元。

(工商 )