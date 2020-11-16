元大金在今年的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 評選中再次締造佳績，已連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，其中道瓊永續世界指數更拿下綜合金融類全球第三名，由此已顯見元大金不僅已穩定入列國際標竿企業，在ESG的相關永續發展亦獲國際高度肯定。

道瓊永續指數為全球最具公信力的永續評比指標之一，每年追蹤全球頂尖企業在經濟、環境與社會三大面向的績效表現，亦為國際大型專業投資機構在物色投資標的之重要參考，對於今年元大金在「道瓊永續世界指數」拿下綜合金融類全球第三名，元大金分析，應與元大金持續精進永續金融，同時重視員工職場安全、致力人才培育，並深化氣候變遷相關財務揭露(TCFD）等努力有關。

元大金今年前10月的稅後淨利達207.8億元，已超越去年全年獲利水準，EPS 1.71元，穩坐16家金控獲利前四強。在獲利屢創新高及市佔地位大躍進的同時，元大金在公司治理上亦大有展獲受到多個國際評比機構及獎項的高度肯定，其中，繼2019年同時入選「世界指數」和「新興市場指數」成分股，今年再度蟬聯雙項殊榮。

對此元大金指出，元大金以成為國際標竿企業自許，將永續發展策略分為短、中、長期三個階段，並落實於經營管理中，亦獲得國內外多個具代表性機構評比肯定，除了元大金已入選「台灣永續指數」成份股、獲證交所公司治理評鑑前5%上市公司評比佳績，在國際評比方面更入列多項重量級指數及取得認證。

包括入選「2020彭博性別平等指數」、連續4年入選「富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)」成份股、企業社會責任報告書連續第6年通過英國標準協會(BSI)的認證、摩根史坦利(MSCI) ESG評級A級殊榮等等，均有高度代表性。 元大集團亦在今年初新冠肺炎疫情爆發後，捐贈面額3,000元的「振興經濟愛心卡」給7個社福團體，總金額逾1億元，相對於社福團體因不少企業捐款縮水導致所收到的捐款量較去年同期減少2至3成、元大金此時反而以更大受筆進行對國內社福團體的捐贈、雪中送炭，使超過10萬人受助對象受惠。

在環境永續方面，元大金已連續兩年獲得國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為「A-領導等級」，於全球8,400家受評企業中，躋身前7%，在國內金融同業成績最佳；此外，元大金集團旗下全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率百分百的金控公司，並獲得英國標準協會（BSI）臺灣分公司頒發ISO 50001認證，今年新導入三個ISO管理系統標準─ISO 14046水足跡盤查、ISO 20400永續採購、ISO 45001職業安全衛生管理系統，均為元大金控對環境永續發展努力上所取得的成果。

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