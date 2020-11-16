中國大陸商務部國際司負責人16日表示，中國在15日簽署的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」中，服務貿易開放承諾達到了已有自貿協定的最高水準，承諾服務部門數量在入世承諾約100個部門的基礎上，新增了研發、管理諮詢、製造業相關服務、空運等22個部門，並提高了金融、法律、建築、海運等37個部門的承諾水準。

商務部官網新聞稿援引該負責人稱，在服務貿易方面，日本、韓國、澳洲、新加坡、汶萊、馬來西亞、印尼等七個成員採用負面清單方式承諾，中國等其餘八個成員採用正面清單承諾，並將於協定生效後6年內轉化為負面清單。就開放水準而言，15方均作出了高於各自「10＋1」自貿協定水準的開放承諾。

協定的服務貿易章節除市場開放及相關規則外，還包含了金融服務、電信服務和專業服務三個附件，對金融、電信等領域作出了更全面和高水準的承諾，對專業資質互認作出了合作安排。

商務部並稱，各方還約定在RCEP協定生效後的兩年內就投資者與國家間投資爭端解決機制進行討論。貿易救濟領域方面，在世貿規則基礎上，RCEP對反傾銷、反補貼、保障措施作出詳細規定，並首次在自貿協定中納入「禁止歸零」條款；同時借鑒國際高標準規則，以「最佳實踐」清單方式顯著提高反傾銷和反補貼調查的技術水準和透明度。

(工商 )