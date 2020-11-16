嘉義小客車自撞電線桿 乘客現場死亡 駕駛急送醫 12:292020/11/16 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車禍發生位置示意圖。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (持續更新) 嘉義縣新港鄉潭大村16日上午10點多發生一起死亡車禍，一部自小客車自撞電線桿，31歲男性駕駛右腳疑似骨折意識清醒，送往長庚醫院急救，而車內乘客明顯死亡，車禍原因仍待警方調查。 (中時 ) #死亡 #車禍 #電線桿 #小客車 #撞電線桿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 生財達人1／侯昌明砸千萬為女台中置產 主持遭疫情衝擊接連取消 06:592020/11/16 娛樂 譙「三字經」嗆改裝機車吵 雙方人馬街頭大亂鬥 09:302020/11/16 社會 誠品首清倉 萬物特賣會數十萬件書籍好物1折起 09:372020/11/16 生活 誤入「山豬吊」陷阱 六龜浪浪重傷死在宣導布條前 11:322020/11/16 寶島 國道1后里段3大車連環撞 車頭撞歪慘變形 1駕駛急送醫 09:322020/11/16 社會 日本電產會長預測 2030 年電動車價只要現在的 1／5 09:302020/11/16 汽車情報-汽車新聞 AI顧問出手 小資理財一把罩 04:102020/11/16 生活新聞 美國名人賽》球王強生穿綠夾克 潘政琮並列第7創最佳 09:092020/11/16 體育 殺人犯潛逃墾丁當園丁 月薪80K ＋兼討債信差爽過3年 11:362020/11/16 社會 阿尼與小Z「花」現東勢軟埤坑 暢玩新社國際花毯節 10:062020/11/16 生活 社會熱門新聞 悲！離婚男月付4萬扶養費 問一句「女兒水壺」遭前妻嗆爆 - 社會 李宗瑞翻版？正妹睡醒驚下體飄「濃厚精味」 揭真相崩潰 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 男月入6萬被嫌買不起台北30坪房 女友「大夜班」曝光秒懂 - 社會 台新銀理專10年吞3億 董娘繼承遺產驚覺老公錢被搬光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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