盧秀燕（圖右）親切詢問乘客搭乘感受，初體驗的民眾表示，「開心又興奮！」。

台中市捷運綠線16日起免費試營運1個月，市長盧秀燕上午親自搭乘體驗，基於市公車10公里免費服務，是否影響捷運搭乘率？盧表示，捷運試乘期間，將研擬延長免費試乘時間及年節免費服務等，進行滾動式檢討。

盧秀燕跟著排隊刷卡入站，一路跟民眾揮手道早安，車廂一抵達，盧依序進到捷運車廂，車廂內已擠滿乘客，驚喜高喊「市長早！」還有人要求合影；盧秀燕親切詢問乘客搭乘感受，初體驗的民眾表示，「開心又興奮！」。

盧秀燕表示，這是台中市第1條捷運，捷運綠線壓力測試期間，讓民眾免費搭乘，一方面了解運量及民眾的需求，最後盤點再進行調整跟宣布。

針對捷運周邊交通路網需求，交通局表示，針對捷運通車，目前先調整10條公車路線，那新闢的5條公車路線都是跟捷運的各車站，做銜接，那另外是針對ibike部分，但因為有大概有7個站還未設置，必須要趕在年底前先把設置完畢，透過這些公車、iBike來擴增捷運的使用範圍。

盧秀燕另補充指出，她接到許多里長反映，希望增設iBke的設置，方便民眾轉乘，目前預算已經通過，接著會加快布建，另公車路線，同時進行檢討，方便市民搭乘。

(中時 )