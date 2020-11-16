台中榮總口腔醫學部主任陳惠鈴（右一）表示，「All-on-4全口速定固定假牙」，技術門檻較一般植牙高，須有贗復科、口腔外科、牙周病科等三科資深專科醫師及具數位CAD-CAM製作能力之牙技師團隊才能成軍。（馮惠宜攝）

63歲畫家Emily在接受全口速定植牙治療重建前多次與台中榮總口腔醫學部贗復科、口腔外科、牙周病科等醫師進行會議，經量身訂製的治療計畫才展開治療。（馮惠宜攝）

「要有美麗的牙，才有美麗人生！」燦爛微笑秀出上下排牙齒，知名畫家Emily現身台中榮總分享自己從一口搖搖欲墜的爛牙，再歷經一年多接受All-on-4全口速定植牙治療後恢復向上揚起的微笑曲線，經常要在國外開畫展的她坦言，從前開畫展面對粉絲笑得尷尬，但經過團隊、一次到位的治療，她也找回自信的笑容。

台中榮總口腔醫學部主任陳惠鈴表示，舊式的「全口固定式」的植體假牙，單顎需至少6至8支植體，還需多次補骨手術，治療時間可能需要1-3年，但「All-on-4全口速定固定假牙」，治療是以4支植體支撐全頷固定牙橋來取代活動假牙，患者約ㄧ週內就有功能外型類似真牙的臨時假牙，待癒合後，4~5個月就能完成最終牙橋，經過四個月的癒合期後，再安裝最終的假牙，生活品質不但得以提昇，還能再度享受最愛的美食，重現自信美麗的笑容。

她強調，這種專利植牙方式還能確保牙橋在骨骼中更穩定，降低為增加骨量而進行補骨手術的必要性，減少補骨手術的風險。唯其技術門檻較一般植牙高，須有贗復科、口腔外科、牙周病科等三科資深專科醫師及具數位CAD-CAM製作能力之牙技師團隊才能成軍，四者缺一不可，並且需要經事先評估及篩檢。

陳惠鈴指出，Emily上排牙齒因牙周病搖搖欲墜，只剩8顆真牙，但幾已全數抽神經、裝固定式牙橋牙套，下排狀況稍好，有12顆真牙，其中4顆為固定式牙套，經過評估透過全身麻醉手術將上排牙齒拔除，並同時植入4根植體，一周後裝上活動假牙，4個月後改裝固定式假牙，經過6個月的癒合期後，再安裝最終的假牙，也讓她可以重展歡顏。

(中時 )