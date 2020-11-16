51歲演員何如芸與富商老公王敏錡婚姻觸礁，雙方互控彼此不是鬧上法院，何如芸更是發表不自殺聲明，狀況令人擔憂。星友李燕昨在生日會上透露，何如芸當時瀕臨崩潰，很害怕會做出傻事。

李燕15日斥資50多萬，舉辦38歲慶生會及自家保養品牌兩周年慶粉絲見面活動，何如芸、林玟誼、劉沛緹、林佑星及懷孕5個多月的李亮瑾等藝人好友都到場捧場，現場好不熱鬧。

李燕接受媒體採訪，提到何如芸鬧婚變時兩人正在拍戲，「她（何如芸）有次在家，她跟我說她在窗前怎樣，講哀傷的事情，她只要一聊婚姻就是掉眼淚，真的掉很多眼淚，很怕她有不好想法。」由於戲劇殺青後較少碰面，李燕每天傳訊息關心何如芸，就怕有任何閃失，所幸她現在情緒穩定許多，何如芸也自嘲「最近睡太好都胖了」。

何如芸昨天也在臉書分享生日會的照片，她笑說：「拍八點檔這一年半裡，她從我第一天開鏡細細關懷我到最後一天，戲殺青之後還時不時會傳訊息問候我，看起來真的把我當阿姨伺候的樣子。」李燕也在留言處幽默回應：「雖然阿姨烙跑，但依然不減我對你的愛。」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)