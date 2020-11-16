貿聯-KY(3665)前3季每股盈餘為9.49元，自結10月合併營收為21.66億元，年增5.27%，貿聯-KY預估，第4季營運可望淡季不淡，貿聯-KY公布前3季財報後，1家日系外資及1家亞系外資正面看待貿聯-KY，分別給予「買進」及「優於大盤表現」評等，另一家外資則給予「持股續抱」評等。

貿聯-KY第3季合併營收為60.49億元，季成長14.83%，年成長4.95%，營業毛利為15.89億元，季成長14.73%，單季合併毛利率為26.27%，季減0.02個百分點，稅後盈餘為4.99億元，年減5.4%，單季每股盈餘為3.83元；累計前3季營業毛利為41.59億元，合併毛利率為25.56%，稅後盈餘為12.39億元，年減8.29%，每股盈餘為9.49元。

貿聯-KY自結10月合併營收為21.66億元，年增5.27%，累計前10月合併營收為184.47億元，年減4.78%；貿聯-KY表示，目前客戶端需求依舊強勁，第4季營運將淡季不淡，不過能否挑戰新高仍待觀察。

貿聯—KY公布前3季財報後，外資出具最新報告，其中一家日系外資表示，貿聯-KY第3季因匯兌損失，致使業外虧損達1.01億元，亦導致第3季獲利未能達到預期，我們預估，第4季營收可望與第3季相近，10月銷售量創歷史新高，顯示整體需求仍在，但是，大家越來越擔心歐洲及美國新冠肺炎(COVID-19)二次疫情對貿聯-KY造成潛在風險，預計IT部門的銷售將下降，數據中心和伺服器相關需求將繼續增長，維持貿聯-KY「買進」評等，目標價為246元。

亞系外資則表示，貿聯-KY第3季獲利下降主要是因匯兌損失，儘管IT產業前景不佳，但電動車及電器訂單強勁，產品組合轉變可望帶動毛利率增長，我們預估合併毛利率將從2020年的25.9%提高至2021年/2022年的27.1%/27.8%，但將2020年/2021年獲利預估調整-4%/1%，給予貿聯—KY「優於大盤表現」評等，目標價為253元。

不過，儘管外資未看壞貿聯-KY前景，但因貿聯-KY第3季財報表現平平，今天盤中股價逆勢下挫，表現相對弱勢。

(時報資訊)