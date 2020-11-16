新冠肺炎疫情導致全球經濟不景氣，雖然目前看來最壞時期已經過去，不過各地區恢復進程崎嶇不平。瀚亞投資看好亞洲的經濟活動，有機會較全球其他地區提早回復至疫情前的水平，並激勵亞洲高收益債券市場表現。根據統計，過去十年亞洲高收益債券平均每年報酬為7.3%，超越美國高收益債券的6.7%和歐洲高收益債券的5.7%表現。除了擁有較高的殖利率，從利差角度來看，亞洲高收益債券利差相較過去十年平均，亦處於較高位置，顯示未來還有收斂機會。

瀚亞投資亞洲高收益債券基金研究團隊指出，亞洲債券為投資人提供具吸引力的價值。對於尋找資產品質的投資人來說，亞洲投資級別債券具備穩健的信貸基本面，而且相對穩定。同時，追求孳息的投資人可以透過亞洲高收益債券在目前低利率環境中，獲得較具吸引力的債券殖利率，而與美國、全球同類債券比較，其歷史波幅較低。

綜觀各國十年期公債殖利率，主要亞洲國家明顯優於成熟國家，其中印度及印尼殖利率分別為6.8%和6%，為亞洲國家中最高，其次則為中國的3.1%、馬來西亞的2.7%，跟菲律賓的2.1%。成熟國家中，美國十年期公債為0.7%，日本為0%，德國則為-0.5%。

瀚亞投資表示，亞洲國家債務情況比起開發國家來的更健康，儘管各國之間存在著差異，不過觀察到今年受到新冠疫情以來，新興亞洲國家央行購買政府債券的規模遠遠低於已開發國家。像是印尼、台灣、中國、韓國、泰國，跟馬來西亞央行，在2020年的購債規模僅佔國內生產總額的1%以下，相較之下，美國、日本央行購債規模則分別佔國內生產總額8.7%與5%。

(時報資訊)