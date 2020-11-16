連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)2020年第三季營運反彈、獲利一舉衝上新高，公司13日法說會對第四季營運維持高檔樂觀看待，看好明年營運可望再現爆發性成長，目標營收重返去年水準、營益率提升至10％，並設立美國3年展至200家願景。

雅茗截至9月底集團全球門市共1125家，其中主力品牌「快樂檸檬」達1087家、創始品牌「RBT仙(足宗)林」18家，「茶閣裡的貓眼石」及「喝嘛」各9家，與日本京王集團合資的「彩茶房」1家、西班牙餐廳「alma」1家。而策略結盟的「可不可」則有200家。

雅茗去年啟動品牌調整，聚焦「快樂檸檬」發展茶飲連鎖平台。今年受疫情影響縮編餐食品牌，與京王合資的「游香食樂」結束營運、「alma」僅保留去年底開業的台北店，聚焦控制費用、確保獲利，單月費用已自原先的8000～9000萬元降至6000～5600萬元。

雅茗下半年重啟展店計畫，截至第三季底「快樂檸檬」全球淨增40家，包括中國28家、其他地區12家。展望後市，集團將持續經營布局營運貢獻高的中國大陸，並同步擴張海外市場布局，目標未來2年海外市場貢獻與中國大陸分庭抗禮、甚至更高。

同時，原先暫停拓展的其他茶飲品牌，雅茗亦重啟發展計畫。除了創始品牌「仙(足宗)林」展開復興再造計畫，中高端的「茶閣裡的貓眼石」規畫開放海外加盟。「喝嘛」則進軍中國大陸3～5線城市，以高、中、低端品牌齊發布局。

雅茗設立明年「快樂檸檬」淨增300家目標，其中美國淨增40家、突破百店里程碑，中美以外市場淨增40家，中國大陸則拓增至逾1200家。「仙(足宗)林」規畫新展20家，「喝嘛」拓展至30～40家。「茶閣裡的貓眼石」計畫新展1家，並在下半年開放海外加盟。

同時，雅茗入股台灣茶飲品牌「可不可」2成股權，並取得海外數國代理權，預期明年將協助進軍海外、插旗中國大陸及日本市場。同時，餐食部分亦有投資併購布局，鎖定未來5年展望可預期，兩岸均可展店的品牌，希望1年能貢獻5～10億元營收。

整體而言，雅茗今年蹲低布局、明年擴大拓展步伐，目標明年營收至少重返2019年水準、並使營益率提升至10％。其中，美國將是重點拓展市場，目標明年突破百店規模、3年內拓展至200家，成為另一主力發展市場。

(時報資訊)