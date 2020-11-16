大韓航空(Korean Air)正式宣布併購韓亞航空(Asiana)，也讓大韓航空一下子就躋身為全球航空第10大。

疫情讓全球航空業捉襟見肘，普遍遇到經營難關，韓國航空業也不例外。市場日前對大韓航空，有意收購同業韓亞航空的傳言甚囂塵上。不過這則傳言，在稍早已經變成事實。

這家韓國最大航空公司大韓航空，將以2.5兆韓元約23億美元價格，吃下當地小航空公司韓亞航空。這樁併購案，也讓目前全球排名18名的大韓航空，一口氣就登上全球第10大航空公司排行。

大韓航空計劃以出售新股方式，來籌資這2.5兆。另外，母公司韓進KAL控股(Hanjin KAL)也會注入8000億韓元來支持此併購案。大韓航空將從債權人由政府經營的韓國產業銀行 (Korea Development Bank)，買入近31%韓亞航股權。

據悉，韓國產業銀行也將投資，由韓進KAL控股所發行5000億韓元等值股票，以及3000億韓元的可轉債。韓進KAL控股本星期也將向韓國產業銀行遞交意向書，依照併購程序來進行。

不過，韓亞航大股東卻是隸屬於大財團錦湖韓亞集團(Kumho Asiana Group)的錦湖實業(Kumho Industrial)。

9月時，韓亞航包括韓國產業銀行等債權人，決定是將韓亞航賣給由現代產業開發(HDC Hyundai Development Company)為首的財團，而不是大韓航空。當初，現代產業開發也同意以2.5兆韓元，購買包括韓亞航與其他6家分公司。但最後，現代產業開發與大股東錦湖和其他債權人協商破局。於是乎，大韓航空就變成程咬金，並完成這樁航空業大型併購案。

(時報資訊)