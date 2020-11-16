《店頭市場》本周新兵報到 1上櫃、3興櫃 12:322020/11/16 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，11月14日到11月20日將有陞達科技(4945)上櫃掛牌，以及天凱科技(6784)、詠業(6792)及富世達(6805)上興櫃掛牌。 由國票證券承銷的陞達科技將於11月20日以每股38元上櫃掛牌。 在興櫃方面，由華南永昌證券、群益金鼎證券及富邦證券推薦天凱科技將於11月18日上興櫃掛牌；由群益金鼎證券、凱基證券及兆豐證券推薦的詠業將於11月19日上興櫃掛牌；由台新證券及永豐金證券推薦的富世達將於11月20日上興櫃掛牌。 (時報資訊) #陞達科技 #天凱科技 #詠業 #富世達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創櫃公司投資媒合會 18日登場 04:102020/11/16 證券．權證 運價漲 陽明、萬海Q4獲利靚 04:102020/11/16 證券．權證 豐興本週盤價全面持平 豐興：須再觀察原料價格走勢 11:002020/11/16 財經 金控、官辦法說會 本周登場 04:102020/11/16 證券．權證 永豐餘投控總經理 蔡維力：永豐餘變身投控航母 跨五大產業、資產逾1,200億 04:102020/11/16 財經要聞 客廳怎麼可以沒有它！6款茶几為空間畫龍點睛 09:442020/11/16 居家生活 本源興智慧機械、製造觀摩會 搶鏡 04:102020/11/16 證券．權證 木工機需求增 仕興訂單看到明年Q1 04:102020/11/16 產業特刊 喝茶成精 藏家飲出普洱財 04:102020/11/16 產業財經 中央軸帶啟用 翻轉五股垃圾山 04:102020/11/16 地方新聞 財經熱門新聞 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 史上最大宗理專A錢案 黃天牧震怒連說二次「深惡痛絕」 - 財經 - 工商 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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