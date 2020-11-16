櫃檯買賣中心表示，11月14日到11月20日將有陞達科技(4945)上櫃掛牌，以及天凱科技(6784)、詠業(6792)及富世達(6805)上興櫃掛牌。

由國票證券承銷的陞達科技將於11月20日以每股38元上櫃掛牌。

在興櫃方面，由華南永昌證券、群益金鼎證券及富邦證券推薦天凱科技將於11月18日上興櫃掛牌；由群益金鼎證券、凱基證券及兆豐證券推薦的詠業將於11月19日上興櫃掛牌；由台新證券及永豐金證券推薦的富世達將於11月20日上興櫃掛牌。

(時報資訊)