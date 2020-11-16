今年受新冠肺炎壟罩，為防堵疫情捲土重來，中央流行疫情指揮中心預計周三公布「秋冬專案」，從邊境、社區及檢驗防堵病毒。但今有消息傳出現行「宣導」戴口罩的8場所，將部分改為「強制」並開罰，另外，國人返台也須提供登機前3日陰性證明。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於14日首度鬆口談「秋冬專案」相關細節，他表示過去只要求外國人入境時，提供登機前3天內核酸檢驗陰性證明，若「秋冬專案」成立後，國人也須提供相關證明才得以入境，好降低無症狀感染者的潛在風險。

另外，也同樣會以邊境、社區、檢驗這三部分加強防疫，其中邊境部分，境外移入將會增加必須提供PCR陰性證明的人數；社區部分則預計從現行「宣導」的8大場所中，擇出幾個必須「強制」佩帶口罩。而8大場所包括：醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動，口罩改為「強制」佩帶後將會比照現行規定開罰，若不聽勸導可罰3千至1萬5千元的罰鍰。

據消息指出，由於國內有好長一段時間無新增本土病例，檢驗數也逐日下降，但疫情要獲得控制，就是要及早發現病例並且隔離，因此「秋冬專案」的目的也是希望藉此提高檢驗數，若有相關症狀時，能及早救治。而針對「秋冬專案」詳細實施辦法，還有待指揮中心週三（18日）進一步說明。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)