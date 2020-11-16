各大臉書社團、論壇中常見網友號召眾人「新台幣下架」商品助人，但這種愛心卻被有心人士利用？日前有網友看到花園夜市有妹妹在賣零食，卻意外引出當地人勸言「不要買」，掀起民眾熱議；更有網友起底另對「棉花糖兄妹」在台南各大夜市濫用眾人同情心賺錢。

台灣地方上有許多熱心民眾，路見不平拔刀相助早已是基本，15日晚間有熱心民眾在臉書社團《台南爆料公社》發文，表示自己在花園夜市遇到小女童靠賣一包10元的零食維生，文末寫道「我們一起用新台幣讓妹妹早點回家」。

此篇文意外引來許多當地人回應，紛紛相勸原PO不要買，還揭露是父母在利用小孩賺錢。留言串也有網友質疑「棉花糖那個？」，經了解後得知賣零食的與賣棉花糖的為不同人，但遭網友發起拒買的「棉花糖兄妹」黑料卻超多。

網友在留言區大爆料棉花糖兄妹，「他們貨很多吧，大東的小弟弟，我看他從小賣到長大了」，更有台南人觀察出兄妹的據點，指兄妹「一二五在大東夜市、四六日在花園夜市、三則在武聖夜市」，並表示這對兄妹是被母親控制，只要籃子中的棉花糖賣完了，媽媽就會立刻補上滿滿現貨，怒批孩童根本成為父母的賺錢工具，網路上罵聲一片。

早在2016年時，棉花糖兄妹曾引起討論，網友曾在論壇《Dcard》上表示自己目睹棉花糖弟弟的母親補貨現場，直指自己當下心情很複雜，並寫下「媽媽怎麼忍心讓一個小孩去賺錢，而自己卻在旁邊沒有陪同。」

(中時新聞網)