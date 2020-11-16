大陸公布最新70個大中城市房價數據，10月房價的年增漲勢延續61個月，但升幅收窄。路透根據大陸國家統計局公布數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.3％，較上月升幅4.6％收窄，連升61個月。

報導稱，經測算，10月70個大中城市中，新建住宅價格指數較上月上漲的有45個，上月為55個。持平的有6個，上月為7個。下跌為19個，上月為8個。

統計局官網公布的新聞稿稱，統計局城市司高級統計師繩國慶分析，70個大中城市房地產市場價格漲幅保持平穩回落態勢。10月各城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月增率總體回落，年增率維持基本穩定。

初步測算，10月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格較上月升0.3％，升幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上升0.2％、0.3％、0.5％和0.2％。

31個二線城市新建商品住宅銷售價格月增率達0.1％，升幅比上月回落0.2個百分點；二手月增率達0.2％，升幅與上月相同。35個三線城市新建和二手住宅銷售價格月增率達0.2％。

(工商 )