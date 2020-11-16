每天健走有助健康，現在還可以理財。新光人壽16日宣布，已推出市場上首張附加健走折減保費的美元利變壽險，若保戶每週有三天健走滿8千步，即可獲50分，一年40週即有2千分以上，保費最高可折減0.6％，若加上高保額及轉帳折扣3％，保戶最高可拿到3.6％的折扣，即有助提升保單的內部報酬率。

新光人壽在9月中就推出四年繳費的「美富人生」，是美元計價、利率變動終身壽險，但11月9日推出免付費的健走附加條款，將美富人生升級為外溢保單，即保單除了依宣告利率，可拿到「增加回饋金」外，努力健走還可以拿到保費折扣0.6％。

目前壽險業推出的健走外溢保單，多是附加在健康險，即醫療險、長照險等，新壽是第一家推出將健走折保費的機制附加在利變保單上，這張保單是銀行通路獨賣，11月附加健走機制後，新壽表示，詢問度極高。

新壽引述「美國醫學協會期刊（The Journal of the American Medical Association, JAMA）」的研究指出，比起每天只走4千步的人，若每天走8千步死亡風險降低51％，且並未發現死亡率和步行的強度有關，即走路重要的是「步數」，而非要快走或更強度的健走。

新壽的美富人生11月宣告利率3.2％，保費是採四年繳費，最低投保金額3千美元，最高可投保200萬美元，這張是歸類為保障型商品，即保單第5年度到31年度，都是一倍保額，如40歲男性保額2萬美元，一年保費約3,074.94美元，四年總繳保費12,299.76美元，也就是說投保後5~31年間若不幸身故，保額是總繳保費的近1.63倍左右。

假設宣告利率一直是3.2％，與保單預定利率1.5％之間的差額，乘上保價金，就是回饋給保戶的增加回饋金，即保價金若1萬美元，約可回饋近新台幣5千元的回饋金。

11月增加健走附加條款，保戶上傳每週三天健走8千步，一年有20週，就可折保費0.2％，30週就折0.4％，走滿40週即可折0.6％，即走越多，省越多保費。

(工商 )