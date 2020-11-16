瑞銀台灣論壇剛剛落幕，瑞銀台灣策略暨非科技產業分析師陳玟瑾積極為旗下客戶指路2021年，她引述論壇中專家說法指出，市場關注的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）為雙邊帶來經濟效益，合作可望延續；同時，看好台股將持續迎來資金挹注，力推以台積電（2330）為首的台股七福星。

瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞上周才調升台積電推測股價至625元，居市場最高，短短一周時間台積電激漲約7％，半導體熱度愈來愈高，瑞銀證券近期高分貝向客戶推薦台積電的好，確實功不可沒。

瑞銀指出，整體半導體供應鏈受惠5G智慧機拉貨、在家工作需求依然強勁，以及消費出現復甦跡象。儘管重複下單風險獲得市場關注，但目前並沒出現庫存調整的訊號，接下來要看假期與農曆年消費旺季的銷售實際狀況，作為庫存是否順利去化的重要判斷依據。

瑞銀青睞的台股七福星中，除以台積電掛頭牌，其餘還有：聯電、台達電、緯創、廣達、亞德客-KY、豐泰，全都給予「買進」投資評等，整體而言，仍以科技股占大宗。

在半導體產業發燙、台積電股價創高外，市場最熱議題聚焦東協十國與中日韓澳紐五國簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），覆蓋全球總人口三成，成為全球規模最大的超級經濟圈。協定生效後，未來10年內，區域內享有零關稅的貨物貿易產品數量將逾九成以上，使得市場高度討論被排除在外的台灣未來走向。

瑞銀專家預期ECFA將會繼續存在，畢竟台灣出口化工產品至大陸，已從ECFA中受益匪淺，加上台灣是許多大陸企業的關鍵電子零組件供應商，這些經濟效益應可支持如ECFA等協議，繼續聯繫兩岸經濟合作。

至於中美貿易戰持續，瑞銀認為，這雖帶給台灣各種挑戰，但也有許多機遇。重要的是，台灣勞動力素質高，政府政策支持，因此，短期內資金將會繼續流向並投資台灣。此外，許多台股上市櫃企業不斷展現可以迅速適應客戶需求的優勢，有助安然度過潛在不確定狀況。

(工商 )