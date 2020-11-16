夏普2019年於日本發售AQUOS sense3系列手機，連續八個月稱霸日本安卓手機市場銷售第一，延續先前的火力，台灣夏普16日宣布新款的 AQUOS sense4 plus手機領先日本在台首發，此款新機主打四鏡頭主相機及沉浸式的遊戲體驗，瞄準愛拍一族和電競玩咖的需求。

台灣夏普指出，AQUOS sense4 plus配備6.7吋螢幕，此為AQUOS智慧型手機推出以來最大的螢幕尺寸。透過從 “ AQUOS” 液晶電視中所使用的高階影像技術“Rich Color Technology Mobile”，能清楚呈現明亮生動的影像、高輸出立體聲喇叭用於輸出明亮且清晰的音質，讓消費者可以盡情享受逼真的影像和遊戲。

SHARP AQUOS sense4 plus內建8GB記憶體以及128GB儲存空間，並搭載高通驍龍720G處理器，並內建高通驍龍Elite Gaming遊戲優化調整功能，能在遊玩時提供沉浸式的遊戲體驗。此外，此款機種是AQUOS sense系列中首款支援90Hz的螢幕更新率與120Hz的觸控採樣率的機種，能提供平滑的顯示效果與提供近乎零延遲的操控，是遊戲高手的最佳拍擋。

另外，相機功能也能滿足愛拍照的消費者，四鏡頭主相機，搭載4800萬像素主鏡頭與F1.79大光圈，可以在低光源環境下拍出清晰的影像; 500萬像素超廣角鏡頭可以拍攝115度寬闊影像，輕鬆記錄廣角視野; 190萬像素微距鏡頭與190萬像素景深鏡頭，讓使用者能用不同的方式記錄美麗景致。雙前置鏡頭分別為190萬像素景深與800萬畫素，可以輕鬆拍出大師級景深自拍照。

同時AQUOS sense4 plus也提供多重AI人工智慧模式，讓使用者可以無需複雜的設定就能輕鬆拍照，讓AI人工智慧來協助完美保存珍貴時光，簡單一機搞定錄影與拍照。此外，AQUOS sense4 plus也是同級手機中唯一配置防水IPX5/IPX8防水IP6X防塵規格與獨家AQUOS便利功能。

(工商 )