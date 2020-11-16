房價飆漲，小坪數建案越來越多，有網友透露，近來曾看到標榜「1.5衛」的建案，甚至還有「1.3衛」的，好奇想問「1.5衛是什麼鬼格局？」有網友回應1.5衛很實用；但也有人揭露建商心態，說明台灣其實不流行。

網友發文詢問「1.5衛是什麼鬼格局？」(圖/截自PTT)

這名網友在PTT發文指出，最近看到不只一個建案做「1.5衛」的設計，讓他忍不住想問「1衛就1衛，2衛就2衛，還有1.3衛的？奇怪，房子好好蓋不好嗎？」原PO 質疑這些「假鬼假怪」的格局將來出租，只有馬桶要租給誰？

有過來人解釋，1.5衛的設計是以家庭為考量，當兩房的坪數有限時，就有1.5衛的必要性，不會占據太多空間，多一個馬桶又不用排隊搶上一間廁所；不過台灣並不流行1.5衛，因為建商寧願把0.5衛的空間加在臥室裡，看起來賣相比較好。

網友則紛紛留言回應「1衛浴+1廁所=1.5衛」、「多個馬桶好啊！免得有人在洗澡，自己不能上廁所」、「那0.5衛應該是換衣間，日本有這種格局」、「不用排隊上廁所」、「我也很不解35坪三房的格局，偏偏很多人買」。

20201112中天新聞 買房「魔鬼藏在細節」 台北建案公設比 最高飆到47%

(中時新聞網)