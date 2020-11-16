【政新鮮】丁怡銘下台蘇貞昌准了！王世堅砲轟：荒唐、夠了

前行政院發言人丁怡銘失言引發「牛肉麵之亂」，昨（15日）晚間向行政院長蘇貞昌請辭獲准，台北市議員王世堅接受《中時新聞網》痛批，「蘇院長你可曾給其他年輕人機會？不要再拿年輕人難免犯錯當藉口」，台灣的年輕人都很自立自強，不會仗勢行政院的資源胡亂發言，而且丁怡銘事後買100碗牛肉麵致歉，還被發現打了統編接連出包，認為不適格本該下台負責，蘇貞昌別再為他辯駁。

王世堅說，本來這一次蘇貞昌在院會上的答覆是很中肯也恰到好處，在柯文哲市長對萊豬議題提出質問後，行政院長是裁示交代農委會、衛福部於會後充分的向柯市長做個分析以及說明，但最後怎麼會讓丁怡銘「狗尾續貂」在會後記者會製作圖卡來抹黑牛肉麵店家，認為行政院這樣的做法根本是耍陰招很荒唐。

王世堅也強調，丁怡銘運用行政資源攻擊店家的做法的確很不恰當，這麼大的行政院竟然在會後記者會製圖去攻擊一個這麼小的牛肉麵店，這種「大砲打小鳥」的行為真是夠了，受疫情衝擊各地攤商店家生意都十分慘澹，行政院不但沒有幫忙還雪上加霜，已經挑起了社會的怒火，況且網上多數人也都認為此事該罰，希望行政院能切記教訓到此為止。

（文字採訪／邱蘭婷，攝影剪輯／陳宏睿）

(中時新聞網)