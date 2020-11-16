湖人前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)16日正式拒絕球員選項，成為非受限的自由球員。他原本的合約是在鵜鶘隊簽的5年1.27億美元，最後一季有1年2870萬美元的球員選項。當然他不可能接受，湖人必須要拿出更好的合約與他重簽。

戴維斯上月奪冠後表示：「我在洛杉磯第一年非常棒，充滿快樂與驚奇。我跟LeBron(詹姆斯)的交情一向很好，我剛到這裡的時候，他就請我去他家慶祝了。」

先前在鵜鶘隊，戴維斯已經獲得超級合約的資格，也就是團薪上限35%，但他選擇轉隊湖人所以失去資格。今年初湖人要給他續約4年1.46億美元(最大合約)，也被拒絕了。美媒NBC分析，現在湖人依規定最高可出價5年1.9億美元，但是戴維斯還是不會接受。

戴維斯在NBA打了8年，再兩年就可以解開所有限制直衝最高薪資，他確實也值得這樣的身價，最好的簽法是1+1的兩年短約(第2年球員選項)，或是2+1的三年約。然而不管怎麼簽，其他球隊搶走戴維斯的機率是微乎其微，如果未來一切順利，他還有機會成為湖人下一個招牌球星。

(中時新聞網)