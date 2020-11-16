大陸A股三大股指16日高開，早盤滬指報3325.62點、漲幅0.47％；深成指報1萬3811.85點、漲幅0.42％；創業板指報2716.02點、漲幅0.34％。個股方面，共有2238檔上漲，其中冠昊生物，虹軟科技，ST仁智等多隻個股上漲幅度超過5％，另有1078檔個股下跌，其中金山股份，中材節能，金富科技等多檔下跌幅度超過5％。

據中新經緯報導，盤面上，港口、航運、玻璃製造、貿易、白色家電等板塊領漲；旅遊綜合、稀有金屬、汽車整車、半導體、酒店等板塊跌幅居前。概念股方面，港口、昨日連板、BDI指數、自由貿易港、杭州灣大灣區等漲幅居前，EDA設計軟體、3D玻璃、共用單車、ETC、旅遊等跌幅居前。

粵開證券表示，15國簽署RCEP，標誌著全球規模最大的自由貿易協定正式達成，在大陸主導下打造超級經濟圈，相關主題迎來投資機會，有助於提振市場人氣。若題材類板塊能夠延續活躍，將有助於市場人氣的整體修復，對滬指也能夠起到一定帶動，如果量能同時配合有效放大，短期震盪整理之後滬指有望再度衝擊3400點阻力區域。

開源證券首席策略分析師牟一淩指出，大陸對外合作的突破將一定程度改變當前A股的定價邏輯：從聚焦「內循環」到關注更為豐富的「雙循環」。

(旺報 )