市場1個多月前，吸引千億資金追捧的首批科創50交易型開放式指數基金（ETF）16日再次成為市場關注焦點，包含華夏基金、易方達基金、華泰柏瑞基金、工銀瑞信基金的4檔科創50ETF在上交所上市，這不僅意味著場內交易迎來全新商品，也代表大陸科創板正式開啟指數化投資新時代。

據《中國基金報》引述業內人士指出，首批科創50ETF上市，為投資者提供了分享科技創新成果的便利工具，將不斷為科創板引入長期資金，助力優秀科創企業更好發展，形成良性循環。

華泰柏瑞指數投資部總監、華泰柏瑞科創板ETF基金經理柳軍認為說，科創板ETF主要優勢在於投資的市場不同。大陸證監會、上交所對於在科創板上市的公司所屬行業做了非常明確的白名單要求，基本都是面向世界科技前沿、經濟主戰場、大陸國家重大戰略需求的「硬科技」企業，未來在國家創新驅動發展戰略中也會扮演更重要的角色，認為相比投向主機板的科技ETF，科創板ETF具備更高的投資價值。

(旺報 )