APEC女性新創企業加速器工作坊，於2020年11月16至17日在林口新創園（Startup Terrace）盛大舉辦。延續先前與印尼、馬來西亞等經濟體合作經驗，本次會議採線上視訊舉行，邀集來自20個經濟體、逾60位與會者，接受業師培訓暨商業展示，增進亞太地區女性企業發展韌性，強化女性企業家獲取創業可用資金及市場途徑之能力。

這次與會者背景多元，包含亞太地區各經濟體代表、民間社團、產官學界、新創初創，以及業界重量人士等，共同分享寶貴經驗。在在顯示亞太地區中小企業及女性企業家的團結合作，見證APEC經濟體間的緊密連結，不因疫情動搖。

會議由經濟部中小企業處副處長胡貝蒂揭開序幕。胡貝蒂指出「女性賦權」是本年度系列工作坊的核心目標，「我們注意到，即便進入21世紀，性別平等仍是產業發展的焦點。許多女性企業家依舊面對因為性別差異，而產生的不平等對待。因此，為克服女性企業發展的困難處境，各國政府無不投入心力，期盼創造平等友善的營商環境。而APEC女性新創企業加速器工作坊正是我們為亞太地區女性企業家，搭建創造的共好平臺，藉著線上參與式互動，強化女性企業經營韌性，並盼帶動企業穩健成長」。

即便近年女性進入市場及資本取得能力逐漸提升，然而，根據2019年APEC研究報告指出，女性與男性相比，無論在取得銀行信用認可或市場拓展方面，皆需更多的努力。因此，「提升資金上的利用」及「擴大市場參與」為女性創業早期的關鍵階段，也是新創企業穩定生存的主要因素，更是一般企業拓展海外市場的必經過程。

因此我國、馬來西亞、泰國、菲律賓於2019年提出「APEC女性新創企業加速器倡議」，並於今年8月及10月分別與印尼、馬來西亞共同舉辦兩場APEC女性新創企業加速器工作坊，本次會議為今年度壓軸活動，並將在工作坊結束後，移師1919藝文中心擴大舉辦「APEC女性新創企業加速器國際論壇」，盼透過鼓勵亞太區域經濟體間的企業經驗分享，以及加速器資源共享，促進女性新創企業再創事業高峰。

(工商 )