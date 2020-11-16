行政院發言人丁怡銘因牛肉麵風波於昨晚請辭獲准，立院內政委員會今日上演「砲丁解牛」戲碼，藍委葉毓蘭表示，丁惹的禍，外界要求要用《社維法》刑責關3天，其實應該用《食安法》關3年。

丁怡銘上周因在政院會報後的記者會說，今年台北牛肉麵節冠軍店家是用萊牛，結果被業者出示檢驗報告自清打臉，而引發一連串風波，輿論紛紛以《社維法》第63條，針對假消息之刑責，要求要關3天。

葉毓蘭表示，行政院針對丁怡銘的事情，找了內政部、警政署、刑事局，對外發布說這不是假消息，不符合《社維法》。

葉毓蘭指出，其實應依照《食品安全衛生管理法》第46之1條，散播有關食安之謠言或不實訊息，足生損害公眾或他人者，最多可關3年或罰1百萬。

葉毓蘭說，這不是《社維法》的假消息，是《食安法》的假消息。今日就會提告，而且不只是丁怡銘，當時的會議資料是政院提供，等同自證己罪，將不會只追究丁怡銘。

葉毓蘭表示，今天受影響的不只是被針對的店家，而是整個牛肉麵產業的權益都受損，現在誰要負責？

葉毓蘭指出，丁怡銘為道歉而去訂牛肉麵，還被抓包打行政院統編，猶如前總統陳水扁國務機要費翻版。當年陳前總統的行為，差點亡國，也幾乎讓民進黨滅黨，行政院自己要慎重。

(中時 )