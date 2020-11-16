外資11月第一周買超逾500億元後，上周再度大舉買超，帶動台股創下史上新高價。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超441.83億元，統計今年年初自上周五為止，外資累計賣超降為6,080.35億元。外資總持有股票市值為17兆8,297.78億元新台幣，占全體上市股票市值的44.15％，較11月6日的17兆4,273.07億元新台幣，增加4,024.71億元。

在個股部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司中，壽險金控股的新光金(2888)、國泰金(2882)包辦第一、三名，分別買超165,954張及55,547張，中鋼(2002)買超62,688張排第二。

賣超方面，似乎外資獲利了結面板股，群創(3481)、友達(2409)為上周外資賣超前兩大個股，賣超張數分別為229,211張及113,594張，宏碁(2353)賣超35,433張排第三。

(時報資訊)