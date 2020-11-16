美國藥廠輝瑞和BioNTech合作研發的疫苗在臨床實驗中成功阻止90%感染，將遞交緊急使用授權申請，年底前可望生產5000萬劑疫苗。消息傳出讓市場預期經濟可能快速復原的機會，聯準會趨近於0的利率政策可能會提前結束，紓困方案的規模和持續性可能降低，恐慌性賣壓衝擊貴金屬市場。元大黃金ETF研究團隊指出，短期內貨幣政策轉向可能性較低，因此對金價仍可以正面期待。

元大黃金ETF研究團隊認為，聯準會政策調整需要觀察期，短期內轉向的可能性較低，且9月份貨幣政策會議宣布採行平均通膨目標，允許通膨率高於2%目標一段時間，待平均通膨達到2%時才需調整貨幣政策，因此現行政策可望持續一段時間。

根據世界黃金協會以1971年至2019年的長期數據統計發現，實質負利率環境下，黃金平均年化報酬率可達15.4%，中性利率環境(實質利率介於0%~2.5%)之年化報酬率亦有12.7%，高利率環境(實質利率高於2.5%)下則是3.7%(且並不顯著的異於0)。根據彭博資訊，11/11實質利率負0.78%，因此在實質利率大幅攀升之前，黃金的期望報酬會先從年化15.4%下修到12.7%，但仍保持正向展望。此外，即使紓困方案退場，拜登的政策方針仍是擴大財政支出，不利美元匯率，反而有助金價，因此金價在短線過度反應後可期待有反彈空間，預期在政策大幅轉向之前仍可保持樂觀。

此外，白銀是貴金屬中最常被拿來與黃金相提並論的，統計自2006年以來，黃金與白銀的相關係數高達0.81，二者走勢方向往往一致，不過白銀的整體需求中有一半以上來自於工業需求，因此當製造業成長時，白銀的表現可望相對優於黃金。疫苗若可如期上市，有助於製造業恢復動能，且美國下任總統拜登主張綠能政策，而白銀又是太陽能板的重要原材料，美銀美林報告指出，在政策引導下全球白銀的需求量可能將由2020年的2285噸，在未來15年內暴增為平均每年4272噸，因此白銀未來前景可望優於黃金。

(時報資訊)