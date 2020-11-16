醫材大廠泰博(4736)抗原快速檢測試劑VTRUST COVID-19(SARS-CoV-2)Antigen Rapid Test，已通過專案製造可販賣的核准名單，除了台灣市場外，進軍東南亞市場更是有加分效果。今日股價以平盤開出後，最高曾衝至227元，中場過後漲幅收斂至平盤左右。
泰博的抗原快速檢測試劑VTRUST COVID-19(SARS-CoV-2)Antigen Rapid Test，通過專案製造可販賣核准名單，成為台灣第二家拿下抗原專案製造的公司，除了能夠揮軍台灣市場，對進軍東南亞市場更有加分的效果。
歐美地區又迎來新冠疫情的高峰，抗原快篩試劑已被多國用於第一線防疫需求十分強勁，市場供不應求，主流廠商韓國SD、美國亞培的抗原快篩皆有斷貨的聲音傳出。泰博抗原快篩試劑產能，目前最大月產能500萬，單班制約150~200萬，日前已獲歐洲醫材自主宣告，近期已拿下不少訂單，今年12月底起貢獻度將會開始加大。
(時報資訊)
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