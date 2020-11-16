都市地區寸土寸金，大多數人都住在社區型大廈住宅，有時候難免得互相包容，最常見的莫過於住家裝修，女星Melody就在節目中分享曾因裝修，才得知鄰居的真正想法，她因多有打擾而貼心準備小禮物給整棟住戶，沒想到竟被樓上鄰居退回，還親手寫了「血書」一封，讓她大傻眼。

Melody作客《11點熱吵店》，聊到「千金難買好鄰居」的經驗，她透露日前自家裝潢，多少會製造噪音並造成其他住戶的不便，因此特地買了糕點、肥皂等小禮物，分送給整棟所有住戶，希望鄰居多包涵。

大多數人都接受了Melody的貼心小禮，但住她正樓上的鄰居，卻將禮物退了回來，還附上了一封親筆血書，「不是真的用血去寫，但是很憤怒的親筆信」，指責她愛裝潢，造成眾人的困擾，甚至寫出幾月幾號Melody的小孩在家奔跑製造噪音，而讓她納悶的是，對方是住她家樓上「怎麼會知道我小孩在跑？」。

遇到這樣的惡鄰居，讓Melody既無言又憤怒，直呼：「怎麼有人這麼沒有禮貌！」，氣到就這樣收回了禮物，更怒的是，經過調查，對方並非屋主，只是租客，對此沈玉琳也覺得太扯，訝異回應：「乞丐還趕廟公喔！」，而其他來賓則安慰Melody，可能惡鄰居不滿意她的小禮物，才會在那邊刁難。

(中時新聞網)