馬國女大學生命案震驚全台，各大學也加緊防護校園安全。國立台北科技大學16日發新聞稿表示，該校本月初起強化校園夜間照明檢修，全面提前到下午5點開燈，主軸路線調亮達20％，不少師生都發現「學校變超亮！」

北科大校長王錫福表示，全校LED路燈照明設備皆為北科大名譽博士暨傑出校友、億光電子董事長葉寅夫捐贈，11月27日將舉辦「平安台灣—台北科大智慧節能點燈儀式」，由億光電子捐贈10公尺高智能LED藝術光源耶誕樹，並由億光文化基金會董事長、聲樂家簡文秀領唱，期待為不平靜的2020年歲末傳遞希望。

北科大表示，近日由校長二度召開校園安全工作會議，檢討整體校園環境。11月初檢修全校夜間照明，全面提前到下午5點開燈，主軸路線調亮達20％；針對住宿同學規劃返回宿舍安全路線，沿途重要照明延後至凌晨3點關燈；宿舍門禁管制，由專職管理員24小時全天候值班；學期中訪視校外賃居，協助學生檢視居住及環境安全，並指導學生遇緊急事故處理程序，強化危安宣導。

王錫福指出，今年上半年全校已建置「門禁安全E化雲端管理系統」，配合防疫措施有效管制人員出入，系統資料庫自動隨校務系統及卡務系統同步更新人員資料，杜絕盜用風險且減輕人力負荷。校園監視系統涵蓋近300台攝影機，除了滾動式檢討分布位置，更將全面更換為新型網路型攝影機。

北科大主任祕書蘇程裕表示，校安中心、警衛室均24小時全天候值勤，增加巡邏熱點，不定時不定點巡查。學期初都會針對新生加強安全宣導，公告校園安全地圖及24小時專線電話。

此外，北科大已與新生南路派出所簽訂「維護校園安全支援約定書」，近日將增設4個巡邏熱點，王錫福近期也將拜會大安分局及新生南路派出所，大安分局12月1日更將派員至北科大教導基本防身術，共同建構校園安全防護網絡。

(旺報 )