袁詠琳在生日會上感動落淚。（杰威爾音樂提供）

袁詠琳（Cindy）11月14日生日當天在上海舉辦了首次生日音樂會，她感動地說，謝謝歌迷的力挺，讓她可以如願與歌迷共度這個有意義的日子。為了這一天，她花了許多時間準備歌單，把生日會當作演唱會做，現場LIVE BAND演唱十多首經典歌曲，也重新改編設計要給歌迷不同感受。

她以B-Box口技登場，一連演唱3首快歌〈Bad Boy〉、〈Come on〉、〈陷阱〉nonstop組曲，現場歌迷對著Cindy大喊「老公我愛你」氣氛爆棚。現場防疫滿分，所有到場的歌迷朋友都做了核酸檢測，歌迷也為Cindy提前到現場佈置氣球、立牌、海報、花、蛋糕等，讓Cindy感受到他們的熱情。

今年對於袁詠琳而言絕對是充滿感謝的翻轉年，原本有想要轉幕後的她，因為參加《乘風破浪的姐姐》節目人氣爆增，各式演出邀約不斷，她除了感謝再感謝，也謝謝十一年來一直相信她不離不棄的歌迷們。這次生日會袁詠琳說她不需要主持人，全程自己來控全場，因為她說要好好跟歌迷說話，唱歌給他們聽，不需要刻意的流程安排，她只想好好地對於現場與直播上的歌迷表示感謝，整場生日會歌迷陪著Cindy又哭又笑，她笑說這會不會是哭最多的一場生日會。

這次生日會也有TME live直播，騰訊音樂娛樂集團旗下QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌聯合呈現力挺，也透過網路直播讓更多的人陪她慶生。Cindy的媽媽也透過網路參與女兒的生日會，她表示在女兒獨自打拼的這些時間裡她無法陪著，很心疼她的獨立與努力，所以不想錯過任何一次Cindy的演出，雖然也邊看邊流眼淚，但也為女兒的努力覺得驕傲，希望Cindy不要太累，快樂平安就好。

袁詠琳日前在上海舉辦生日音樂會。（杰威爾音樂提供）

而袁詠琳最新錄製的芒果TV、廣東衛視《理想家》節目也正式播出，這對Cindy而言也是最棒的生日禮物之一，工作滿檔的她雖然累卻很感恩，也很享受現在忙碌的生活，熱愛網球的她懇求一週可以有一天讓她去打場網球放鬆一下就知足了。

袁詠琳在生日會上演唱,現場氣氛超嗨。（杰威爾音樂提供）

袁詠琳日前在上海舉辦生日音樂會。（杰威爾音樂提供）

(中時 )