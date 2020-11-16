東協10國與大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭15日簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），引發各界擔憂台灣區域經濟競爭力恐遭邊緣化。對此，經濟部長王美花16日備詢時認為，目前對台衝擊不高，若這條路走不通，就走不同的路。但資深媒體人璩美鳳16日卻表示，台灣若是RCEP孤兒，那就是東亞孤兒、更是國際孤兒，且遠親不如近鄰，找美國幫忙，卻忽視身邊的鄰居，豈不好笑？

資深媒體人璩美鳳16日出席台南市里長事務促進協會研習營，她認為，經濟部長王美花所言「RCEP對台衝擊不大」，只是在安撫民眾，台灣若遭排除在外，勢必成為東亞孤兒、甚至是國際孤兒。

璩美鳳也稱，遠親不如近鄰，與其找美國幫忙，不如先從區域夥伴著手，且中央力推新南向政策多年，如今卻是如此局面，「根本是熱臉貼冷屁股。」璩美鳳還說，目前因美國總統大選甫落幕，要馬上爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTTP），確實有一定難度，政府應三思策略。

另外，提到萊劑零檢出中央、地方不同調，璩美鳳分析，這是因為中央有中央的需求、地方有地方的考量。璩美鳳說，中央要承受美國的壓力、要與美國搞好交情，但是地方首長面對的是民眾的反彈聲浪，及實際執行面的考量。

璩美鳳坦言，由於蔡英文已經沒有連任壓力，但是地方首長還是得參加選戰，因此才會造成中央、地方不同調的局面。璩美鳳認為，除了溝通要完善，中央也要提供配套措施，才不會造成混亂。

(中時 )