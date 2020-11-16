大陸國家統計局16日公佈10月社會消費品零售總額為3兆8576億元（人民幣，下同），年增率為4.3％，比9月加快1個百分點；月增率則為0.68％。進一步看到1到10月份，社會消費品零售總額3兆11901億元、年減幅5.9％，但降幅比1到9月份收窄1.3個百分點。而值得注意的是，按消費類型分，10月餐飲收入4372億元、年增率為0.8％，該增速也是大陸2020今年內首次轉正；商品零售3兆4204億元、增長4.8％，呈現連續4個月正增長。

另觀察到大陸消費升級類商品銷售較快增長。10月化妝品類、金銀珠寶類、汽車類商品的年增率分別為18.3％、16.7％、12.0％，而網上零售也持續增加，1到10月全大陸網上零售額9兆1275億元、年增率10.9％，比1到9月加快1.2個百分點。其中實物商品網上零售額增長16％，比1到9月加快0.7個百分點，占社會消費品零售總額的比重為24.2％。

此外，10月按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額3兆3498億元、年增率增長4.2％；鄉村消費品零售額5078億元，增長5.1％。

(旺報 )