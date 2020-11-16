台南市長黃偉哲（中）、衛生局長許以霖（左）、警察局長詹永茂（右）均否認將連結特殊性僻好、精神病患的資料。（洪榮志攝）

馬國女大生遇難，台南市政府啟動校安座談時，副市長許育典宣稱，未來將由衛生局針對特殊性僻好、精神疾病患資料與警方建立連結，主動關懷、聯繫，以減少危害行為的發生，市議員林易瑩16日質詢時，批評該做法除有汙名化精神疾病患的嫌疑，也可能妨害個人隱私；對此，市長黃偉哲及衛生局長許以霖連忙否認，並強調不會與警方資料連結。

涉嫌殺害馬國女大生的梁姓凶嫌被疑有「特殊性偏好」，許育典前往中信金融管理學院等大專院校進行校安座談時，公開宣稱未來針對特殊性僻好及精神疾病患的資料，衛生局與警方將進行連結後，引發外界質疑對精神病患貼標籤及洩露個資等問題。

今天林易瑩在市政總質詢時，率先詢問黃偉哲，副市長的發言是否等於市長的立場？她還補充說，馬國女大學生命案發生後，引起大家對校園安全問題的重視；許育典到學校就校安問題進行座談時，曾表示為強化校安，減少危害行為發生，將由衛生局檢視轄區有特殊性僻好、精神疾病的人口資料，並與警方進行連結，希望能事前做好宣導、防範。

林易瑩指出，副市長說出這番話後，衛生局馬上表示不會提供資料了解；她問黃偉哲，許育典所說的是否代表市長的立場？黃答詢說，並非代表他的立場。林易瑩認為，精神疾病的患者已經被貼很多標籤，受到汙名化，希望不要再被貼標籤，要求黃致歉；黃偉哲表示，將對外澄清說明。

(中時 )