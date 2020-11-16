馬來西亞女大生遇害意外，各界再度關注校園安全，縣議員莊枝財質詢時，痛批政府「都是因為太輕忽，才會造成悲慘命案」，並提到花蓮明義國小竟因經費不足解聘優秀警衛，校園治安恐有疑慮，要求教育處在各中小學校編制專任警衛；教育處代理局長饒忠表示，目前正在評估規劃。

莊枝財今質詢指出，校園安全是花縣府重要政見之一，明義國小竟因經費不足，將明義國小服務5年的優秀警衛薛安程辭退；他要求教育處在縣內各中小學校編制專任警衛，防堵校園治安死角；並和警方合作，加強各學校上下學導護工作，避免交通事故發生。

關於校園設立警衛，教育處代理處長饒忠回覆，縣府每年皆編列預算的50％作為教育經費，專任警衛屬人事案，若以長期目標來看，確實需要妥善規劃。容易發生意外的校園，多是人數較多的學校或是都市型校園，比較有校安需求；縣內許多國中小學校，全校師生加起來不到50個人共有49所，加上偏鄉許多地方將學校和社區融為一體，較不需要設置專任警衛。

他說，第一步規劃，預計在縣內共16所有20個班級以上的學校，編制專任警衛；考量學校運作時間，早上6點到晚上10點，安排兩班制，經費粗估每所學校每年至少要120萬元經費，16所一年至少要編列近2千萬的人事費用，若普及每所學校，「經濟成本真的會很高」。專任警衛聘用方式，可能請學校自行遴聘，或和較專業的保全公司合作。

針對上下學導護工作，饒忠表示，除了學校老師及家長志工，日前已和警方溝通，請各派出所加派員警到轄區內的學校，協助學童上下學的導護工作，透過公權力的行使，達到維護交通安全目標。

(中時 )