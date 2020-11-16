原相(3227)累計前三季已經賺贏去年全年，第四季目前各產品線依舊普遍看好，除遊戲機會有季節性調整外，其餘產品均正向成長，法人樂觀看好，原相今年有實力挑戰賺進1個股本，原相今開高走高，漲幅一度近3%，站上200元大關，最高達206.5元。

新冠肺炎疫情帶動宅經濟發酵，原相第三季營收21.83億元，季增加21.1%，年增加21%，寫單季歷史新高，單季毛利率衝上59%，相較第三季成長2.5個百分點、相較去年同期成長1個百分點，稅後淨利約43億元，相較第二季成長55%、相較去年同期成長38%，單季每股盈餘3.17元，也創歷史新高，單季營業淨利率24.8%，相較第三季成長5.5個百分點，主要是營收、毛利率均比預期好，且營業費用率相較預期低；累計前三季營收為56.8億元、年增加37%，毛利率為57.8%，相較去年同期成長0.1個百分點，營業淨利率為20.9%，相較去年成長7.8個百分點，累計前三季每股盈餘更達7.18元，超越去年全年的6.23元。

展望第四季，原相各產品線依舊叫好，滑鼠產品上，看好電競、TOG滑鼠需求持續強勁，將帶動整體滑鼠產品季成長15～20%；遊戲機第四季則進入季節性調整，預估將呈現季減15～20%，但仍會相較去年同期成長逾5成；安防方面，因客戶需求持續強勁，第四季將呈現季成長50%；心律感測器及OTS(應用於掃地機器人、智慧穿戴式產品)經過第三季的大幅翻倍成長後，第四季將略微季減；至於TWS(無線藍芽耳機)，搭載ANC(主動降噪)已獲品牌廠採用，於8月小量交貨，第四季也持續樂觀成長，隨著第四季營運持續強勁，法人樂觀看好，原相今年有實力挑戰賺進1個股本。

另外，新冠肺炎疫情、華為禁令帶動下半年供應鏈大幅備貨，儘管目前多數廠商表明需求仍正面，但市場擔心存貨是否過高的問題，原相認為雖然部份客戶擔心二次疫情而增加備貨，但以目前的需求來看，仍不擔心去庫存問題，反而有些產品出現零組件短缺的狀況。

(時報資訊)