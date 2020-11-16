美國嬌生公司（Johnson & Johnson）持續擴大新冠肺炎疫苖臨床試驗的地域與類型，周一將在英國啟動一項新的後期試驗，對數千名志願者進行兩劑型實驗性新冠疫苗療法的測試。

領導英國試驗的科學家表示，這項研究的英國團隊計畫在英國17個地方招募6,000人加入新的試驗。該試驗將在全球招募30,000人。

南安普敦大學附設醫院的試驗共同領導人、兒科免疫學與傳染病學教授Saul Faust表示，在這個新的試驗中，受試者將被施打第一劑安慰劑或目前稱為「Ad26COV2」的實驗疫苖，並在在57天後接受第二劑疫苖或安慰劑。

嬌生8月與英國政府簽署兩劑的全球第三期臨床試驗協議，與9月份啟動的6萬人單劑疫苖實驗同時進行。嬌生表示，如果單劑試驗結果是正面的，那麼與取得領先之競爭對手需要施打兩劑相比，嬌生的產品可簡化數百萬劑疫苖的分發。對於兩劑型的疫苖而言，如果人們未回來注射第二劑疫苗，其防護效果可能會受到影響。

(時報資訊)