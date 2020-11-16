為搶搭「1111光棍節」消費購物熱潮，宜蘭市公所今天（16日）宣布，將在11月20日、21日晚上，推出「東門夜市陪你光棍不單身」活動，姓名有與「依」字同音者贈送高折抵的夜市現金抵用券，民眾也可參加闖關遊戲，獲得統統有獎的「光棍福引機」搖獎資格，有機會抽中夜市現金抵用券與牛排全額抵用券等獎項。

宜蘭市東門觀光夜市是在本周五、六晚間6時30分至8時30分，推出「東門夜市陪你光棍不單身」活動，設計不須闖關的「尋找依依」，憑身分證或健保卡等附照片證件，前50名可獲得滿百折90元抵用券1張，51至111名是消費滿百折60元抵用券，112至222名是消費滿50折30元抵用券，抵用券是在活動當天晚上7時開放領取。

如果姓名沒有與「依」同音的民眾，也可參加闖關遊戲，挑戰成功者可獲得「光棍樂抽券」1張，憑券參加「光棍福引機」搖獎，除了有各種高額抵用券外，還有500元的牛排兌換券，發券額度達15萬元。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭市東門觀光夜市不錯過光棍節，去年舉辦時獲得廣大迴響，今年再辦藉此跟民眾、鄉親拉近距離；東門夜市去年獲網路票選為10大話題夜市，市公所除了對夜市友善化外，還希望能國際化，也盼光棍節活動帶動一波熱潮，讓東門夜市再次站在全國夜市的舞台上。

(中時 )