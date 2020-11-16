中國人民銀行（大陸央行）16日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開8000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作，同時包含對11月5日和16日兩次MLF到期續做，中標利率2.95％維持不變。東方金誠首席宏觀分析師王青說，11月MLF超額續作，意味著年底前實施降準的可能性進一步下降，未來一段時間貨幣政策將持續處於觀察期。

根據中新經緯引述王青表示，近期監管層在多個場合表示，當前「經濟比較強勁」或「經濟增長好於預期」，這意味著短期內沒有下調政策利率的需求；監管層也強調未來經濟復甦還將面臨較大不確定性，不能出現「政策懸崖」，也就是政策突然收緊，這表明短期內也不存在上調政策利率的條件。由此分析11月MLF操作利率不動符合市場普遍預期，而且未來幾個月MLF利率調整的可能性都不大。

另據Wind顯示，大陸人行11月累計有6000億元MLF到期，其中5日有4000億元MLF到期，16日有2000億元MLF順延到期。本周除2000億元MLF到期之外，還有5500億元央行逆回購到期，到期回籠量合計達7500億元。

(旺報 )