26歲熊姓男子10月從高雄北上搬到桃園市觀音區工作，15日晚間下班回宿舍途中，機車因沒油拋錨無法發動，但熊男才剛來不久，不知道哪裡有加油站，只好牽著車到派出所尋求協助，員警得知後自掏腰包到加油站幫忙買油，順利協助男子解圍。

大園警分局草漯派出所所長汪冠宇表示，熊男於15日晚間牽著機車走進派出所，警員吳浩誠、張馨尹見他氣喘吁吁、走路搖晃，隨即上前關心。

熊男表示，他在觀音大潭電廠工作，下班後欲騎車返回成功路一段上的宿舍，但騎到半路機車卻因為沒油突然拋錨，而他才剛從高雄搬來，對觀音地區還不熟悉，手機也剛好沒電，無法查詢附近哪裡有加油站，只好先將車牽到派出所尋求協助。

員警得知後幫忙查詢附近的加油站，但最近的加油站距離將近1公里，若牽車過去還需要一段時間，員警見熊男已滿頭大汗，便決定拿寶特瓶至加油站幫忙買油回來，總算順利將機車發動。熊男原本打算歸還油錢，但員警表示助人為快樂之本予以婉拒，熊男對於員警熱心協助深表感謝。

(中時 )