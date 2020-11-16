香港女星張柏芝和謝霆鋒2006年結婚後，生了2個兒子Lucas跟Quintus，然而這段婚姻只維持短短5年就破局，2018年，張柏芝又生下Marcus，然而老三的生父一直是個謎，張柏芝時常曬出和兒子們的日常互動，日前她分享陪二兒子Quintus念書的影片，母子溫馨的互動引起討論。

單親媽張柏芝一打三，生活重心圍繞著3個可愛的兒子，日前她曬出一段影片，只見她耐心陪二兒子Quintus做中文作業，偶爾摸摸愛子的頭，眼神中滿是寵溺，頓時母愛大噴發，期間母子倆聊著天，不時不約而同大笑，氣氛溫馨又歡樂，也意外讓兒子帥氣的長相再度入鏡。

張柏芝的生活以三個兒子為重心。(圖/翻攝自微博)

過去張柏芝就曾曬過兒子們的高顏值，年僅13歲的大兒子Lucas不但五官俊俏，還擁有八塊肌，而10歲的Quintus也有立體五官，側臉能清楚看到高挺的鼻樑，雖然還十分稚嫩，但已經是小帥哥一枚，和爸爸謝霆鋒相似度極高，這次再次露面，也掀起網友們熱烈討論。

張柏芝陪Quintus念書，給了一記摸頭殺。(圖/翻攝自微博)

網友紛紛大讚，「對女神真是越來越愛了」、「好媽媽」、「不吹不黑張柏芝真的是個很好的母親」、「為甚麼我跟我女兒之間沒有這麼溫馨，淨是雞飛狗跳」、「感覺張柏芝自己普通話也進步了」、「說著粵語，看著英文題目學中文」、「我就需要這樣的賢妻良母」。

(中時新聞網)