高雄市農會理事長蕭漢俊（右四）等人到美濃區參加農業外籍勞工引進記者會。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

近年農業勞動人力不足、老化，為舒緩高雄市美濃區農業缺工情形，高雄市政府農業局積極輔導美濃區農會申請「外展農務服務」計畫，招募外籍移工投入美濃區野蓮、各項果品及蔬菜產業，結合原有的「農業技術團」服務該區農民。

高雄市美濃區耕地面積約4000公頃，占高市耕地面積約8.6％，農作物相當多元，包含水稻、木瓜、香蕉、敏豆、長豇豆等蔬果；其中野蓮（水蓮）為美濃區特色產業，種植面積約100公頃，生產面積占高雄市近90％，且野蓮因為一年四季都可採收，加上於水面下生長之特性較不畏風雨影響，可整年度供應，是近年農民眼中的新綠金。但野蓮從種植、採收到後續清洗都需要長時間浸泡於水中，且相當耗費體力，導致人員招募不易。

今年2月，高雄市農業局配合中央農委會政策，於美濃區新成立1團「農業技術團」共20名農業師傅投入該區服務，農務人力於當地仍供不應求，因此，再積極輔導美濃區農會申請「外展農務服務」計畫，招募外籍移工投入該區農產業。目前，中央農委會已經核定名額10名，並已透過中華民國農會協助引進9名泰國籍移工於該區服務。

農業局代理局長王正一表示，未來市府除了持續推動既有的農業技術團外，也會積極輔導轄下有需求之單位申請各項農業人力措施，擴充及活化農業勞動力，並持續盤點高市各種代耕、專業服務業者及省工栽培資訊，積極「補充人力缺口」與設法「降低人力需求」，以因應未來更嚴峻的缺工情勢。

(中時 )