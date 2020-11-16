接駁點設在台鐵與捷運松竹站之間靠近台鐵松竹站側接駁，歡迎民眾多加利用。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

捷運試營運期間，接駁車時間表。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中捷運今日起試營運，台中慈濟醫院賀捷運開通，在台鐵與捷運都設站的「松竹站」開設巡迴接駁車，方便就醫大眾與醫院同仁。總務室主任楊栢勳表示，選擇松竹站讓由南往北的台鐵區間車乘客節省到潭子站的時間，又同時滿足從烏日高鐵站與南屯來看診的乘客。

「台中捷運綠線銜接高鐵與台鐵，等於銜接到醫院就醫大德的動線。」楊栢勳指出，目前台中慈濟醫院與市府協調，在松竹捷運站與台鐵松竹站兩個車站中間，靠近台鐵松竹站側接駁，捷運試營運期間，周一至周五從上午7時15分起到傍晚6時45分止，周六則到下午1點35分止，接駁車巡迴松竹站與台中慈濟醫院之間接駁。

家住干城楊小姐指出，她每次花在轉乘接駁的時間都很久，今天在醫院大廳看到往來松竹站的接駁車已開始服務，決定試乘接駁車銜接捷運，有接駁服務真的很方便，以後不論從家裡來醫院，或是看診結束後要去別的地方辦事情，都可透過接駁車到松竹站轉搭捷運或台鐵，時間可以縮短，就算要去搭高鐵也不成問題。

楊栢勳強調，未來捷運正式營運後，也將配合動態調整，期待研究出最方便的行車間距，滿足就醫乘客需要。

(中時 )