台北市警局中正一分局陳姓男警，9月間趁著女同事在派出所淋浴間洗澡時，以手機偷拍，女警感覺有異，伸手一揮碰到陳員手機，並追問陳員，陳員認錯交出手機，女警發現手機裡面有2段偷拍她洗澡畫面，憤而提告。台北地檢署今依2個妨害祕密罪嫌起訴陳員。

檢方調查，陳員案發後已被調職，先前有尾隨被害女警進入浴廁，從隔壁伸手偷拍情事，但因只錄下林浴間的隔間和水聲，因此陳員改進技術，確認有拍到人後，才繼續偷拍。

9月20日上午，陳員再度看到被害女警獨自進入淋浴間，即尾隨躲進隔壁間，伸手越過隔間偷拍，女警正因隱約感覺上方有陰影晃動，伸手揮打，碰到陳員手機，發現被陳偷拍，馬上要陳員交出手機，自手機內發現自己全裸沐浴畫面，憤而向長官報告並提告。

檢方調查時，陳員坦承因一時好奇而偷拍，希望獲女警原諒，但女警已因此事，不敢在警局洗澡，也隨時感覺被跟蹤，拒不撤告，檢方今依法起訴陳員。

(中時 )